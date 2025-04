Presidente da Fifa condena atos violentos antes de duelo entre Colo-Colo e Fortaleza

No comunicado, o chefe da entidade se solidarizou e prestou “condolências às famílias e entes queridos das vítimas”, de 18 e 13 anos, que faleceram durante uma confusão nos arredores do Estádio Monumental, antes do início do confronto.

Por fim, a nota da entidade máxima do futebol, condenou “veementemente os atos de violência ocorridos no contexto da referida partida” e afirmou que “a violência não tem lugar no futebol”.

Confusão na entrada

Segundo o jornal El Deportivo, diversos adeptos do Colo-Colo tentaram invadir setores do estádio momentos antes do confronto ser iniciado. Em meio ao caos do lado de fora, que contou com intervenção policial, pessoas foram presas, outras ficaram feridas e duas vieram a óbito, sendo: uma mulher de 18 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno.

Com o prosseguimento do jogo, a notícia chegou até os torcedores que estavam nas dependências do estádio. Aos 24 minutos, torcedores quebraram a proteção de acrílico e invadiram o campo de jogo. Com isso, a partida foi suspensa e, posteriormente, cancelada.