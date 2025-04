Marinho se solidariza com vítimas e questiona insegurança no futebol: "Todos ficam expostos"

Duas pessoas morreram do lado de fora do Monumental David Arellano após confusões com a polícia. Na parte interna, onde Colo-Colo e Fortaleza jogavam, torcedores invadiram o campo

O atacante Marinho, titular do Fortaleza na fatídica partida contra o Colo-Colo na quinta-feira passada, manifestou-se sobre os trágicos acontecimentos do lado externo e interno do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile. Em uma publicação feita em uma página no Instagram, o atleta se solidarizou com as vítimas que faleceram no local e questionou a insegurança no futebol.

Com a bola rolando, o elenco do Fortaleza presenciou um ambiente extremamente hostil vindo da arquibancada. Objetos foram arremessados no gramado, como isqueiros, pedras, garrafas e copos, o que ocorreu com frequência. Além disso, torcedores do Colo-Colo, aos 24 minutos do segundo tempo, invadiram o campo – cenário que fez a partida ser cancelada.