Colo-Colo x Fortaleza: João Ricardo defende invencibilidade contra equipes chilenas

O arqueiro do Tricolor atuou em três oportunidades contra times do Chile, empatando dois confrontos e vencendo um

Caso entre em campo contra o Colo-Colo, nesta quinta-feira, 10, o goleiro João Ricardo irá defender a sua invencibilidade contra equipes chilenas. O arqueiro enfrentou equipes chilenas em três oportunidades, duas contra o Union La Calera, em 2019, pela Chapecoense, empatando as partidas por 0 a 0 e 1 a 1. Em 2023, já com a camisa do Fortaleza, o goleiro venceu o Palestino por 2 a 1, no Chile.

Sobre o assunto, o arqueiro reagiu de forma bem humorada a estatística, mas afirma que curiosidades como essa não influenciam no resultado do jogo.