Fortaleza vence Palestino fora de casa por 2 a 1 no término da fase de grupos da Sul-Americana

Leão do Pici encerra primeira parte da competição líder do Grupo H com 15 pontos conquistados. Agora, o clube espera o sorteio das oitavas de final, no dia 5 de julho, para conhecer seu adversário

Pelo encerramento da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Fortaleza, fora de casa, venceu o Palestino pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira, 28. Lucas Crispim e Lucero foram os responsáveis por marcar para o Tricolor do Pici no Estádio El Teniente, no Chile. Farías descontou.

Esse foi o quinto triunfo do Leão no campeonato internacional. Com isso, encerra a parte inicial do certame na liderança do Grupo H, com 15 pontos. O sorteio das oitavas de final ocorrerá no dia 5 de julho.

O jogo

Apesar de estar com a vida encaminhada na Sul-Americana, Juan Pablo Vojvoda, diferente do que se pensava, não mandou a campo um time completamente reserva, e sim, mesclados. Atletas como João Ricardo, Brítez, Titi e Caio Alexandre, que costumam figurar entre os titulares, começaram entre os onzes contra o Palestino. O treinador argentino, aliás, reviveu o famoso esquema 3-5-2, que foi o mais utilizado no histórico ano de 2021, com Yago Pikachu na ala-direita e Lucas Crispim na esquerda.

O Tricolor não teve tanto a posse de bola, mesmo com um estilo de jogo mais propositivo, porém, foi extremamente seguro durante os 45 minutos iniciais e não deu espaço para os chilenos conseguirem criar grandes lances de ataque. Nesse cenário, El Tino buscava investir nas jogadas aéreas, mas esbarrava na bem postada defesa tricolor, com destaque para Marcelo Benevenuto, que, mais uma vez, se sobressaiu em duelos pelo alto.

Com trinca de zaga - Brítez, Benevenuto e Titi - impedindo que a trave defendida por João Ricardo fosse ameaçada, cabia ao Leão, agora, construir momentos ofensivos na partida. E assim aconteceu. A primeira grande investida foi em cobrança de falta com Calebe, que mandou a bola por cima do gol, mas já assustou o Palestino.

Após isso, o clube seguiu incisivo no jogo, buscando a todo momento abrir o placar. Foi então que em jogada iniciada no campo defensivo, Calebe arrancou, a bola sobrou para Lucas Crispim, que de fora da área acertou uma bomba, sem chances para o arqueiro adversário, balançando as redes pela primeira vez no El Teniente. Esse foi o terceiro tento de Crispim no ano de 2023.

Posterior a isso, a etapa inicial não teve mais grandes momentos, apenas o Fortaleza controlando o confronto, tanto na parte defensiva quanto no ataque.

Na volta do intervalo, Vojvoda não promoveu nenhuma alteração, visto que o escrete havia agradado até o momento. O Palestino, pressionado, buscava levar emoção ao confronto, no entanto, todas as poucas aproximações a meta leonina eram sem sucesso.



Contudo, João Ricardo foi acionado na partida. Em cruzamento, Salas, livre de marcação, finalizou e João realizou grande intervenção. Mesmo não chegando ao empate no lance, a agremiação chilena cresceu e levou perigo, gerando possibilidades de gol.

Para encontrar uma solução, Vojvoda mandou a campo Pochettino, Lucero, Hércules, Thiago Galhardo e Bruno Pacheco. O camisa nove logo respondeu. Yago Pikachu recebeu, rolou para El Gato, que ampliou. Na reta final, Farías ainda diminuiu o prejuízo para a equipe do Chile, mas não foi suficiente.