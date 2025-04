Fortaleza e Mirassol disputam confronto inédito na história dos clubes

Marinho e Hércules comemoram gol no jogo Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Após a estreia vitoriosa na Série A, contra o Fluminense, o Fortaleza volta a campo neste domingo, 6, para enfrentar o Mirassol em um duelo inédito. As equipes se enfrentam às 18h30min, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. Longe de casa, o Leão do Pici terá o desafio de manter o bom início no Brasileirão e amenizar o clima de instabilidade que paira sobre o clube, após a derrota por 3 a 0 para o Racing, no Castelão, na estreia na Libertadores e a demissão de Alex Santiago.

Para além do trunfo de atuar em casa contra o Fortaleza, o Mirassol conta também com o retrospecto favorável enfrentando times cearenses. Entre partidas das Séries B, C e D, o Leão Caipira já enfrentou quatro times alencarinos: Atlético-CE, Ceará, Ferroviário e Floresta. Em nove jogos, o clube paulista soma oito vitórias, um empate e apenas um revés — este último contra o Ceará, pela Série B de 2024. Se por um lado, o clube comandado por Guanaes busca a vitória para tentar se consolidar na cúpula do futebol nacional, o Fortaleza, nome já estabelecido entre os principais da Série A, procura reverter o início de temporada instável e repetir a boa campanha da Série A de 2024.

Depois de perder o Campeonato Cearense para o Ceará e ver o arquirrival conquistar o bicampeonato, o Fortaleza viu seu rendimento cair na Copa do Nordeste, com performances aquém. Somado a isso, a recente derrota de 3 a 0 para o Racing em casa, pela estreia da Copa Libertadores, colocou o Leão do Pici em uma situação delicada.