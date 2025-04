Paz lamenta derrota, reconhece Racing superior e pede calma à torcida tricolor

Após a derrota do Fortaleza na estreia da Libertadores, Marcelo Paz usou as redes sociais para se pronunciar sobre a partida. Em vídeo publicado nas redes sociais, o CEO do Fortaleza destacou a superioridade do adversário e projetou uma recuperação da equipe na competição continental.

“Não foi o que esperávamos. Reconhecemos a superioridade do Racing nesse confronto, que venceu de forma justa. Mas é apenas o primeiro jogo da fase de grupos, podemos, com certeza, recuperar isso. Temos cinco jogos pela frente e vamos dar o nosso melhor”, enfatizou Paz.