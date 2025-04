Exclusivo | "Estou sendo tratado injustamente como desonesto", diz Alex Santiago

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.01.2025: Apresentação de Pol Fernández, do Fortaleza na Arena Castelão. entrevista coletiva com o argenino na chegada ao clube, novo reforço para o Fortaleza em 2025 / Marcelo Paz / Alex Santiago. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Horas depois de anunciar a saída — e o clube comunicar a demissão — do cargo de diretor de futebol da SAF do Fortaleza, Alex Santiago falou com exclusividade ao Esportes O POVO. O agora ex-dirigente do Tricolor falou em "mágoa muito profunda" pela saída, diz não aceitar questionamentos sobre honestidade e evitou apontar culpados pelo fim do ciclo. Na manhã desta quinta-feira, 4, Alex se manifestou por meio de vídeo para explicar a saída do cargo. Pouco depois, a Diretoria Executiva da associação e o Conselho de Administração da SAF publicaram nota comunicando o desligamento. O ponto-chave foi o fato de a premiação do título do Campeonato Brasileiro de Futsal ter sido pago diretamente na conta de um atleta, e não na conta do clube, a pedido do ex-dirigente, que foi presidente do clube em 2024 e era responsável pela modalidade.

Alex enumerou os feitos como diretor de futebol e presidente (três títulos do Campeonato Cearense, dois da Copa do Nordeste, duas presenças no G-4 da Série A, final da Sul-Americana, três participações na Copa Libertadores) desde 2021 e afirmou deixar o clube com consciência tranquila, mas uma "mágoa muito profunda". "Não tenho mágoa de ser demitido, agora não queira criar situações que possam denegrir a minha honestidade, como li na rede social de uma torcida menor do clube, na segunda-feira” disparou. "Não posso deixar que afete minha imagem, sou advogado, professor da Faculdade de Direito e lidei com grandes operações no futebol e, em cinco temporadas, nunca se levantou qualquer suspeita sobre a minha conduta", recordou. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-01-2024: Apresentação do zagueiro David Luiz, novo reforço do Fortaleza, na Arena Castelão com Marcelo Paz e Alex Santiago. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal