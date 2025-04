"Decisão de preservar a instituição", afirma presidente do Fortaleza sobre demissão de Alex Santiago

Rolim Machado é assumiu a presidência da Associação do Fortaleza nesta temporada / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

Rolim Machado, presidente da Associação do Fortaleza EC, se pronunciou oficialmente sobre o desligamento do ex-diretor de futebol da SAF do clube, Alex Santiago. Em vídeo, o mandatário do Leão disse ter constatado, junto à Diretoria Financeira, algumas irregularidades envolvendo o projeto do futsal na temporada passada, entre elas o extrapolamento do orçamento e o repasse indevido de premiação. O orçamento previsto para o futsal, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fortaleza no início de 2024, era de R$ 1,5 milhão, valor que, segundo Rolim Machado, foi ultrapassado em torno de "seis a sete" vezes na gestão de Alex Santiago, quando este desempenhava o cargo de presidente da Associação e era o principal nome ligado ao projeto da modalidade no Pici.

Demissão de Alex Santiago: Rolim Machado explica motivação

Como divulgado anteriormente pelo próprio Fortaleza, em comunicado oficial, o desligamento de Alex Santiago do departamento de futebol do Leão aconteceu devido a uma irregularidade no repasse da premiação do título do Campeonato Brasileiro de Futsal, conquistado em 2024 – o Esportes O POVO, porém, apurou que havia outras desavenças internas envolvendo o nome do ex-dirigente. “Sem a devida autorização de nenhum órgão do clube, o então presidente da Associação, Alex Santiago, autorizou que a Confederação Brasileira de Futsal fizesse o pagamento da premiação diretamente no nome e na conta de um jogador do futsal. Isso foi feito no dia 13 de dezembro de 2024, o que mostra a incompatibilidade com a gestão e governança moderna, correta e transparente que o Fortaleza vem adotando nos últimos anos. A decisão foi unânime. Tivemos uma reunião com a Diretoria Executiva e Conselho de Administração, e juntos, por unanimidade, resolvemos demitir o diretor Alex Santiago”, explicou o mandatário tricolor. + Saída de Alex Santiago do Fortaleza: entenda as insatisfações internas que motivaram demissão