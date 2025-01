Fortaleza Futsal tem futuro incerto e projeto pode acabar em 2025

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2024: Fortaleza x Apodi, final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Fortaleza é Campeão da primeira edição, com público proximo de 10 mil pessoas no Centro de Formação Olpimpica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após retomar as atividades e protagonizar uma temporada vitoriosa em 2024, o Fortaleza Futsal tem futuro indefinido e pode ter o projeto descontinuado em 2025. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a nova gestão da associação, presidida por Rolim Machado, deverá optar pela descontinuidade do time de futsal devido a questões financeiras para manter o projeto. A falta de patrocínio é um dos principais empecilhos para a continuidade da equipe de futsal, que teve uma temporada vitoriosa em 2024. Entre os títulos conquistados está o do Campeonato Brasileiro.

Patrocinadora master do time de futsal em 2024, a Santana Textiles não teve o seu contrato renovado com clube para o ano de 2025. Nos bastidores da modalidade, a informação da provável descontinuidade já circulava entre os próprios atletas que defenderam o Fortaleza no ano passado. Alguns profissionais, inclusive, já estão se movimentando atrás de outros clubes, conforme a reportagem apurou. Procurado pela reportagem do Esportes O POVO, o Fortaleza informou que o clube ainda tenta viabilizar a manutenção do futsal para 2025. Presidente do Fortaleza já havia ressaltado a necessidade de investidor para manter o futsal em 2025 Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, no dia 26 de dezembro, o novo mandatário tricolor, Rolim Machado, já havia alertado sobre a possibilidade de um cenário adverso para a manutenção de projetos em determinadas modalidades.

“Dentro do plano para o próximo triênio, nós vamos estabelecer as modalidades que daremos mais atenção, que são aquelas que irão trazer frutos para o gramado. E outras modalidades vamos viabilizar para que tragam algum benefício para o Fortaleza. Todos os esportes em que o Fortaleza for atuar, tem que ter retorno. Não vamos colocar dinheiro em esporte que não dê retorno”, afirmou Rolim Machado. Na mesma entrevista, Rolim também falou especificamente sobre o futsal e deixou claro que era necessários mais investidores para manter a equipe em ação. "Foi uma grande sacada do Alex (Santiago, ex-presidente do Fortaleza e atual diretor de futebol da SAF do clube). Mostrou para o Brasil que o futsal cearense ainda é vitorioso. Hoje a camisa do Fortaleza de futsal está valendo dentro do mercado. A gente espera que os empresários cheguem ao Fortaleza e queiram colocar a sua marca na camisa do Fortaleza. Foi um investimento grande. A gente queria provar que era capaz de elevar, chegar de novo com o futsal cearense ao topo, e isso foi feito. A Santana estava do lado da gente, ajudou bastante. Mas agora chegou a hora de outras empresas chegarem juntos. O futsal vai para frente caso tenha investidor", afirmou.

Ao saber da possível paralisação das atividades do Fortaleza Futsal, gestores do Campeonato Brasileiro de Futsal (CBFS) teriam contatado o clube na tentativa de convencer a equipe a se manter ativa na modalidade. Temporada vitoriosa Na última temporada, mesmo após um ano longe das quadras, o Tricolor ganhou destaque no cenário nacional ao se tornar multicampeão. O Leão do Pici venceu o Campeonato Brasileiro de Futsal diante do Apodi-RN. Na partida final, realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Tricolor chegou a levar 10.118 mil pessoas ao equipamento esportivo — público recorde da modalidade na temporada. No jogo, o Tricolor triunfou com uma vitória por 3 a 2.