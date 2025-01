Fortaleza deve manter time de futsal em 2025 e busca novo patrocinador

Fortaleza foi campeão da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal / Crédito: Samuel Setubal

Atual campeão brasileiro de futsal, o Fortaleza deve manter o projeto modalidade em 2025. Apesar do sucesso na última temporada, o futuro da equipe chegou a ser incerto devido à falta de patrocínios. No entanto, a repercussão negativa entre os torcedores após o Esportes O POVO divulgar a informação na última sexta-feira, 10, levou o clube a reconsiderar e a tendência é que o Tricolor mantenha seu time das quadras. O retorno do clube à modalidade aconteceu em 2024, após dois anos de paralisação.

Na época, o presidente do Leão era Alex Santiago, que foi o principal responsável por esse retorno. Contudo, no mês passado, o dirigente deixou a presidência e assumiu a diretoria de futebol da SAF.

A presidência da associação agora é comandada por Rolim Machado, eleito para o triênio 2025-2027. Em entrevista ao Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, no último dia 26 de dezembro, o dirigente comentou sobre o futsal e o investimento necessário para fortalecer a modalidade. "Foi uma grande sacada do Alex. Ele mostrou ao Brasil que o futsal cearense ainda é vitorioso. Além disso, ele estruturou o projeto e hoje a camisa do Fortaleza tem valor no mercado", declarou à época.

"A gente espera que os empresários cheguem ao Fortaleza e queiram colocar suas marcas. O investimento foi grande, queríamos provar nossa capacidade. Agora é hora de outras empresas se unirem ao projeto. O futsal seguirá em frente se houver investidores", completou o mandatário. Investimento na equipe O principal empecilho para a continuidade do projeto era justamente a falta de um patrocinador. A expectativa agora é que um novo parceiro chegue para apoiar o time — no ano passado, o patrocinador master do time de futsal era a Santana Textiles. Contudo, o investimento na modalidade pode sofrer uma redução em relação ao ano anterior.

Em 2024, o Tricolor do Pici investiu, no total, R$ 1,1 milhão na categoria, pela projeção orçamentária. Este aporte foi fundamental para a contratação de jogadores de destaque, como Rômulo, Valdin, Bruno Lambão e Jé. Dentro de quadra, os resultados apareceram. A equipe disputou cinco finais e conquistou três títulos: Copa do Estado, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Entretanto, para esta temporada, a diminuição deve ser significativa. De acordo com o orçamento divulgado pelo clube, o valor destinado aos esportes olímpicos será de R$ 240 mil. Não há item específico para futsal, o que pode ser atualizado a partir de uma definição sobre a continuidade do projeto.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2024: Fortaleza x Apodi, final do Campeonato Brasileiro de Futsal, Fortaleza é Campeão da primeira edição, com público proximo de 10 mil pessoas no Centro de Formação Olpimpica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Papel de Falcão Considerado o maior jogador de todos os tempos do futsal, Falcão pode ter sido uma peça decisiva para a continuidade do projeto. Em um comentário numa postagem que abordava o tema, o ex-camisa 12 da seleção brasileira revelou ter conversado com o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz. "Conversei com o presidente Marcelo Paz hoje, e [o projeto] não vai acabar", afirmou Falcão. Uma das respostas ao comentário foi de Valdin, atleta do Fortaleza: "Obrigado, meu amigo. Sua conversa foi fundamental para manter vivo esse projeto, meu ídolo".