Ronaldo Fenômeno elogia o trabalho de Vojvoda no Fortaleza: "Sensacional'

O ex-jogador Ronaldo Nazário elegeu a vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, no sábado, 30, na Arena Castelão, como a mais importante da primeira rodada da Série A. A declaração aconteceu durante o programa Galvão e Amigos, do narrador Galvão Bueno. "Eu vou de Fortaleza, porque admiro demais o trabalho do Fortaleza", disse o Fenômeno.

Além dos elogios ao projeto do Tricolor, Ronaldo também elogiou o trabalho de Vojvoda. Para o empresário, a equipe começou a Série A da melhor forma.