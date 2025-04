Fortaleza x Racing pela Libertadores 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Leão do Pici encara o clube argentino no Castelão, na noite desta terça-feira, 1º de abril, pela primeira rodada da Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo E, ao lado do Colo-Colo-CHI e Atlético Bucaramanga-COL

O confronto é inédito, já que Fortaleza e Racing nunca se enfrentaram anteriormente. De um lado, um Leão que vem se firmando no cenário internacional com participações e campanhas relevantes. Do outro, o Alviceleste, então considerado "carrasco" de brasileiros, atual campeão da Sul-Americana, tendo vencido o Cruzeiro, e da Recopa, superando o Botafogo.

Com a confiança renovada após estrear com vitória no Brasileirão , o Fortaleza muda o foco para um novo e importante compromisso, agora internacional: a Libertadores. Nesta terça-feira, às 21h30min, diante do tradicional Racing-ARG , na Arena Castelão, o Tricolor do Pici terá mais uma daquelas "noites de Copa" para escrever em sua história.

Adversário do Fortaleza, o Racing, apesar do recente título da Recopa, conquistado no início deste ano, tem vivido uma temporada oscilante. No Campeonato Argentino, o “Primeiro Grande”, como é conhecido, é apenas o 10º colocado do Grupo A, que tem 15 times no total. Em 11 jogos no torneio, o clube venceu quatro partidas, perdeu seis e empatou uma vez.

O Tricolor, que há pouco tempo vivia um cenário de pressão e protestos da torcida , situação ocasionada pelos maus resultados e desempenhos no Estadual e Nordestão, chega para a partida de hoje com um clima diferente após a vitória sobre o Fluminense, dias atrás. Não à toa, mais de 33 mil pessoas já garantiram lugar na arquibancada do Gigante da Boa Vista, que deve virar um “caldeirão”, como descrito pelo meia Calebe.

Comandado pelo experiente Gustavo Costas, ídolo do clube como jogador e agora treinador, o Racing costuma variar sua formação tática entre o 3-5-2, esquema com o qual conquistou o título da Sul-Americana, e o 4-3-3, utilizado no clássico contra o Independiente no último dia 16. No elenco, os destaques são o volante Nardoni e o centroavante Adrián “Maravilha” Martínez, artilheiro do time em 2025, com seis gols.

Fortaleza x Racing pela Libertadores 2025: os destaques do jogo

Do lado do Fortaleza, o atacante Lucero chega com a confiança em alta após marcar um dos gols da vitória sobre o Fluminense, no sábado passado, pela primeira rodada do Brasileirão. No Racing, Adrián "Maravilha" Martínez, centroavante assim como o camisa 9 tricolor, é o principal jogador e artilheiro do time.



Fortaleza x Racing pela Libertadores 2025: retrospecto

Embora os clubes nunca tenham se enfrentado na história, o Fortaleza defende o status de nunca ter perdido para um time argentino em casa. O clube cearense já enfrentou cinco rivais do país vizinho: Independiente (2x1), River Plate (1x1), Estudiantes (1x1), San Lorenzo (3x2), Boca Juniors (4x2) e Rosario Central (3x1).