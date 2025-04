Desde a chegada de Vojvoda, cinco técnicos foram demitidos após enfrentar o Fortaleza

Vojvoda chegou ao Fortaleza em abril de 2021, para substituir Enderson Moreira / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após a vitória sobre o Fluminense, no último sábado, 29, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza fez mais uma vítima. Após o confronto, o Tricolor das Laranjeiras demitiu o técnico Mano Menezes — que estava há 9 meses no comando do clube. Além do ex-técnico do Tricolor Carioca, desde a chegada de Vojvoda ao Leão, em abril de 2021, outros quatro treinadores foram desligados de seus clubes após confrontos diretos com o Tricolor do Pici.

O primeiro deles foi o treinador espanhol Míguel Ángel Ramíres, que, na época, treinava o Internacional. Ramíres foi demitido do Colorado após perder por 5 a 1 para o Leão, em jogo válido pela 2ª rodada da Série A de 2021.