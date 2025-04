Racing treina no CT do Ceará antes de confronto contra o Fortaleza

Elenco do Racing treinando no CT Carlos de Alencar Pinto / Crédito: Racing Club/Reprodução

O Racing fez um treino de apronto no CT Carlos de Alencar Pinto, que pertence ao Ceará, em Fortaleza, antes do confronto contra o Fortaleza pela Copa Libertadores. A delegação da equipe argentina chegou na capital cearense na noite de domingo, 30, e realizou atividades no final da tarde dessa segunda-feira, 31. A equipe promoverá um encontro dos torcedores que vieram a capital cearense assistir o confronto. O evento acontecerá no restaurante Coco Bambu, localizado na rua Manuel Jacaré, entre 14 e 17 horas. O clube garante que os torcedores terão "acesso liberado" ao local.