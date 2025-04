Fortaleza inclui Deyverson na lista de inscritos da Libertadores; veja a relação completa

Após divulgar a lista dos 45 nomes inscritos para Libertadores de 2025, o Fortaleza adicionou o atacante Deyverson, que chegou após o envio da relação inicial, mas que está apto para estrear com as cores do Tricolor na competição continental diante do Racing-ARG, nesta terça-feira, dia 1º de abril.

Durante a fase de grupos, a Libertadores aceita inscrições até a véspera de cada confronto até a terceira rodada. Assim, o camisa 18 foi incluído nesta segunda-feira, 31 de março, antes de 14 horas – estabelecido como o prazo final para o compromisso inicial. As equipes também podem fazer trocas na lista para as oitavas de final, quartas e semifinal.