Fortaleza x Racing: Leão tenta manter invencibilidade contra argentinos em casa

Na história recente do Leão do Pici em competições sul-americanas, o time não foi derrotado em nenhum compromisso dentro de casa contra argentinos. Desde sua aparição na Sul-Americana de 2020, o Tricolor registrou quatro vitórias e dois empates como mandante contra times do país vizinho, fazendo valer o fator torcida nos torneios internacionais.

Dois anos depois, na Libertadores, o Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 diante do River Plate. Na mesma edição da competição, o clube cearense recebeu o Estudiantes nas oitavas de final, saindo, também, com empate de 1 a 1.

Em 2023, na Sul-Americana, o Fortaleza teve grande momento contra o San Lorenzo, ganhando em casa por 3 a 2, além de garantir vaga nos playoffs com 100% de aproveitamento. A campanha marcante daquele ano terminou com a equipe na final do certame, perdendo o título para a LDU nos pênaltis, no Uruguai.

Apesar de ficar no quase em 2023, o Tricolor não desistiu e continuou batalhando nas competições internacionais. Em 2024, o clube recebeu outros dois gigantes argentinos. Em partida histórica, o Fortaleza goleou o Boca Juniors por 4 a 2, garantindo a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana.