Torcedores contrariam Vojvoda e chama Fortaleza de "time sem vergonha" após derrota

O técnico tricolor, em entrevista anterior, questionou o termo "time sem vergonha" proferido por torcedores e relembrou algumas das façanhas recentes do Leão, como ida à Libertadores e final da Sula

A torcida do Fortaleza não poupou o time após mais uma derrota na temporada, desta vez para o CRB-AL, por 1 a 0, na Arena Castelão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Após o apito final do árbitro, vaias e gritos de “time sem vergonha” ecoaram da arquibancada, expressão que o técnico Vojvoda, em entrevista anterior, criticou fortemente.

No início de março, após o Fortaleza vencer o Ferroviário de forma dramática e se classificar para a final do Campeonato Cearense, Vojvoda concedeu entrevista coletiva e questionou o fato de a torcida chamar o time de “sem vergonha” em determinadas ocasiões de crise.