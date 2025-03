Fortaleza acerta renovação de contrato com Emanuel Brítez até 2027

Tricolor chega a acordo para permanência do zagueiro argentino por mais duas temporadas. Camisa 33 está no Pici desde meados de 2022 e conquistou dois títulos

No Pici desde julho de 2022, Emanuel Brítez vai estender a permanência em solo cearense. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza chegou a um acordo para renovar o contrato do zagueiro argentino até o fim de 2027, com opção de prorrogar por ainda mais um ano.

O camisa 33, que completa 33 anos nesta quarta-feira, 26, tinha vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano e, a partir da metade da temporada, poderia assinar pré-contrato com outra equipe. Satisfeito com o desempenho do jogador, o clube propôs a renovação e conseguiu concretizar a negociação, que deve ter o desfecho positivo anunciado oficialmente em breve.