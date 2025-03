Vojvoda diz que "trabalho psicológico não é de um dia para o outro" e revela conversa com Ávila

O aspecto psicológico e a concentração têm figurado a extensa lista de problemas do plantel do Fortaleza na atual sequência negativa da equipe, que soma seis derrotas e dois empates nos últimos dez jogos. Na coletiva após o revés diante do CRB-AL pela Copa do Nordeste, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 26, o técnico Vojvoda explicou como o clube tem tentado contornar a situação e revelou ter conversas com Gastón Ávila, tido como "vilão" nos últimos três compromissos do Tricolor.

"Eu tenho conversado com ele (Gastón Ávila), mas essas conversas são privadas. Quando eu tenho que corrigir ou falar com jogadores, são conversas privadas entre treinador e jogador. Não posso dar detalhes, mas eu converso com ele", contou.