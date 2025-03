Fortaleza sofre primeira derrota para o Sousa na história do confronto

A derrota do Fortaleza diante do Sousa-PB, na noite desta quarta-feira, 19, pela Copa do Nordeste, por 2 a 1, foi a primeira do Tricolor na história do confronto. Até então, em três jogos, o Leão havia vencido todos.

Dois confrontos ocorreram em 2013, com o Tricolor do Pici vencendo na capital cearense por 3 a 0 e no Estádio Marizão, palco do duelo desta quarta, por 1 a 0. Em 2022, ano do bicampeonato leonino no torneio, a estreia foi diante do Dino, com goleada por 5 a 0.