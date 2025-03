Fortaleza abre check-in para o Clássico-Rei na final do Campeonato Cearense

Para o torcedor que quiser comparecer ao "Gigante da Boa Vista", os bilhetes estarão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir desta terça-feira, 11, com preços a partir de R$ 30

O Fortaleza iniciou o check-in de sócios e a venda de ingressos para a primeira partida das finais do Campeonato Cearense, contra o Ceará, que será disputada neste sábado, 15, às 16h30min (de Brasília), na Arena Castelão. As equipes chegam para decisão após movimentações intensas nos bastidores de ambas as equipes.

Para o torcedor que quiser comparecer ao “Gigante da Boa Vista”, os bilhetes estarão disponíveis nas lojas físicas e no site Leão Tickets a partir desta terça-feira, 11, com preços a partir de R$ 30. Já para o sócio-torcedor do clube, o check-in já está liberado no site oficial.