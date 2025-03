Decisivo, Lucero cresce em jogos de mata-mata pelo Fortaleza; veja histórico

Lucero é o artilheiro do Leão em 2025 com seis gols / Crédito: AURÉLIO ALVES

Desde a idade média, quando ainda associavam os gatos às bruxas, há um dito popular que afirma que os felinos possuem sete vidas. No Pici, aquele conhecido como “El Gato” veste a camisa 9, é a principal referência ofensiva da Era Vojvoda e passou por altos e baixos, chegando a passar cinco meses sem marcar ou ser impactante, mas sempre caindo de pé. Para alguns torcedores, já não era mais o mesmo. Mas, tal qual a sua “segunda espécie”, mostrou astúcia. Insistiu. E brilhou novamente em um momento decisivo, para ganhar sobrevida. Assim como as vidas felinas que soma, Lucero já tem sete jogos em finais pelo Fortaleza, com quatro gols – sendo um na final da Sul-Americana – e uma assistência, e vai jogar mais uma após ter sido crucial nas semis contra o Ferroviário ao marcar o gol da classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O excesso de sobrevivência do artilheiro, somado ao seu faro de gol, já mostrou que o nome “mata-mata” não o assusta. Vestindo a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco, Lucero já atuou em 36 jogos eliminatórios, nos quais passou por classificações, conquistas e eliminações, mas a certeza é de gols. Balançou as redes em 17 oportunidades e contribuiu com mais seis assistências.

A temporada foi iniciada com uma grande dúvida da torcida pairando sobre o argentino. Em 2024, foi o artilheiro do time, mas a reta final preocupou. No pontapé inicial de 2025, já somava cinco meses sem marcar. Até fazer o seu primeiro gol no ano, contra o Moto Club pela Copa do Nordeste, a referência ofensiva do Leão não fazia gols desde 21 de agosto de 2024, quando marcou diante do Rosario Central, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Após desencantar, já são seis gols em 11 jogos em 2025.