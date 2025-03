Fortaleza conquista primeira vitória jogando na Arena Castelão em 2025

Moisés e Lucero, atacantes do Fortaleza, durante duelo contra o Ferroviário / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Ferroviário, na noite desta quarta-feira, 5, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza encerrou duas marcas negativas na temporada: quatro jogos sem vencer e o primeiro triunfo na Arena Castelão. Até então, a equipe havia disputado duas partidas no Gigante da Boa Vista, ambas com derrota. No dia 8 de fevereiro, foi superada pelo Ceará por 2 a 1, no primeiro Clássico-Rei do ano, válido pelo Campeonato Cearense.