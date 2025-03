Com vitória, Fortaleza supera pontuação que fez em 2024 no Nordestão

Com a goleada sobre o Ferroviário, o Fortaleza chegou aos nove pontos somados na Copa do Nordeste, se consolidou no G-4 e encurtou a distância para o Vitória, líder da Chave A. A pontuação obtida em cinco rodadas, inclusive, já é superior ao que o Leão somou na edição do ano passado da fase de grupos do torneio regional.

Em 2024, o Tricolor do Pici avançou à fase mata-mata com apenas oito pontos conquistados em oito partidas disputadas – foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na ocasião, a equipe comandada por Vojvoda fazia parte do Grupo B, cujo líder foi o Bahia, com 18 pontos ganhos.