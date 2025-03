Emprestado pelo Fortaleza, Kauan é titular e destaque em estreia pelo Atlético-GO

Ao todo, o camisa 8 permaneceu em campo por 77 minutos e ajudou na distribuição de passes para o setor ofensivo da equipe. No primeiro minuto do segundo tempo, inclusive, chegou a finalizar forte de fora da área, obrigando o goleiro adversário a realizar boa defesa.

Emprestado pelo Fortaleza na última janela de transferências, o meio-campista Kauan estreou com a camisa do Atlético-GO nesse domingo, 4, e virou alvo de elogios da torcida rubro-negra. Titular, o jogador ajudou o Dragão a vencer o Inhumas por 2 a 0 em jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano. Com o resultado, o time avançou às semifinais do certame.

No duelo, o jogador de 19 anos formou o trio de meio-campo com William Maranhão, primeiro volante, e Shaylon, mais avançado. Nas redes sociais, comentários como "Tem personalidade", "Kauan e mais dez" e "Jogou demais" foram feitos pelos torcedores do Dragão.

A boa estreia também foi registrada pelo perfil oficial do Atlético-GO. No post, o time goiano elogiou o meia: "GRANDE ESTREIA! Kauan chegou com muita personalidade, vestiu a camisa e jogou muita bola no primeiro jogo como titular do Dragão."

Kauan no Fortaleza

O meio-campista tem contrato até junho de 2028 com o Fortaleza, que é dono de 90% dos direitos econômicos, adquiridos por R$ 2,4 milhões. Em 2024, ele disputou 20 partidas pelo time principal e anotou um gol — no Clássico-Rei contra o Ceará, pelo Estadual, além de participar de Copinha, Cearense Sub-20, Taça Fares Lopes e Brasileiro de Aspirantes.