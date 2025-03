Marcelo Paz reconhece má fase do Fortaleza e cita Clássico-Rei: "Reféns do próprio sucesso"

"Não é um bom momento, isso a gente tem que reconhecer. Não tivemos boas atuações nos últimos quatro jogos. Não tem nenhuma desculpa que justifique isso, não é gramado, nem arbitragem. Todo mundo no Pici sabe disso. Essa fala é dos jogadores, da comissão, do departamento de futebol. É um momento ruim que a gente precisa sair dele o quanto antes", comentou.

Na sequência, o dirigente disse que o time é "refém do próprio sucesso". Para ilustrar a fala, ele utilizou o mau rendimento do Tricolor do Pici nos clássicos diante do rival Ceará. O Fortaleza não vence o cube alvinegro desde 2023. De lá para cá, foram quatro empates e duas derrotas.



"Nós somos um pouco reféns do próprio sucesso. O Fortaleza tem sempre a expectativa alta, às vezes essa expectativa não é atendida, às vezes superada. Eu não quero acreditar nisso (acomodação). Sei que há um incômodo do torcedor em relação aos clássicos [...] A gente precisa, sim, ter performance melhor."