"O Fortaleza é o maior cliente do Castelão nos últimos anos", afirma Paz sobre uso do estádio

Dirigente utilizou os públicos da torcida tricolor no estádio e ganhos financeiros como argumentos para defender o pensamento

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o Leão do Pici é o maior cliente da Arena Castelão nas últimas temporadas. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 4, o dirigente utilizou os públicos da torcida tricolor no estádio e ganhos financeiros como argumentos para defender o pensamento.

"Eu queria lembrar que o Fortaleza é o maior cliente do Castelão nos últimos anos. É quem está levando mais público e mais dinheiro. Com todo respeito ao Ceará, que também leva muito púbico. Entendo o cuidado com o gramado, mas a gente não pode aceitar a perda desportiva (mando de campo)", completou.