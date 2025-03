"Cada um tem seu grau de responsabilidade", diz Vojvoda sobre má fase do Fortaleza

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Quatro jogos sem saber o que é vitória. Esse é o sentimento do torcedor do Fortaleza neste início de temporada. Para além dos resultados, o que mais preocupa a torcida é o desempenho da equipe em campo, que está longe de lembrar o Leão do Pici de 2024, especialmente no segundo semestre. Após o empate sem gols contra o Ferroviário, no último sábado, 1º, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, as críticas se intensificaram, não apenas entre os torcedores, mas também dentro da comissão técnica. O próprio treinador, Juan Pablo Vojvoda, cobrou uma solução para essa fase nada animadora.

Não estamos num bom momento. Temos que encontrar a solução. São quatro partidas que não conseguimos ganhar um jogo. Nosso rendimento flutua. Tivemos um bom rendimento acho que nos primeiros 30 ou 35 minutos, com opções claras de gol", destacou.

O comandante leonino foi questionado sobre a intensidade da equipe, um dos pilares do seu trabalho no Fortaleza. "Acho que o nosso funcionamento não foi bom, mas não sei se o que falta é a intensidade. Acho que é um conjunto de fatores, não conseguimos esse funcionamento, mas intensidade não é só correr em alta velocidade, significa ter uma organização, pensar o jogo, não sei se só essa palavra (intensidade) descreve", analisou. Responsabilidade compartilhada Vojvoda, por fim, elevou o tom, assumiu a responsabilidade, mas ressaltou que todos no clube têm sua parcela de culpa neste momento complicado. "Quando vencemos, compartilho a alegria com todos, principalmente com os jogadores, pelo esforço diário e pela metodologia de trabalho. Muitas vezes, quando ganhamos, somos um time em que cada um sabe exatamente o que fazer." "Quando as coisas não dão certo, o máximo responsável sou eu. O que não significa que os jogadores e diretoria não sejam responsabilizados. Cada um tem seu grau de responsabilidade. Mas, nesse momento, tenho que assumir que o máximo sou eu. Sozinho? Não", afirmou.