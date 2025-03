Vojvoda assume momento ruim do Fortaleza após sequência sem vitória

Após empate diante do Ferroviário, Tricolor do Pici chegou a marca de quatro jogos sem vitória na temporada

O clima pós-jogo do Fortaleza após empate sem gols diante do Ferroviário em primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense foi de avaliação em relação ao que o clube tem apresentado em campo até aqui. Com o quarto jogo consecutivo sem vitória, o técnico Juan Pablo Vojvoda assumiu em entrevista coletiva que o grupo precisa oscilar menos e encontrar uma solução para voltar ao caminho dos triunfos.

A próxima oportunidade do Fortaleza de buscar por uma nova vitória será novamente diante do Ferroviário. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Os times ainda voltam a se enfrentar no próximo sábado, 8, quando irão definir em partida a se iniciar 16h30min quem será o primeiro finalista do Estadual.