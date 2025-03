Fortaleza empata pela 1ª vez na temporada e chega a quatro jogos sem vencer

A fase do Fortaleza na temporada segue instável. Neste sábado, 1º, o Tricolor do Pici empatou em 0 a 0 com o Ferroviário, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas (PV). Além de ter sido o primeiro empate do Leão no ano, o resultado ampliou a sequência sem vitórias para quatro jogos.

A última vitória do Tricolor foi no dia 4 de fevereiro, diante do Sport, por 2 a 0, pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Desde então, a equipe não conseguiu mais um resultado positivo. A sequência negativa começou no Clássico-Rei do dia 8 de fevereiro, quando o Ceará venceu por 2 a 1.