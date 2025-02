Alex Santiago justifica empréstimo de Kauan: "Metodologia de grandes clubes mundiais"

Diretor de futebol do Fortaleza, Alex Santiago justificou o empréstimo do meio-campista Kauan Rodrigues ao Atlético-GO em vídeo divulgado pelo clube tricolor nesta sexta-feira, 28. De acordo com o dirigente, a metodologia do negócio foi baseada em "grandes clubes mundiais".

"Essa metodologia é utilizada nos grandes clubes mundiais. Se os atletas jovens não conseguem uma minutagem imediata nas equipes profissionais, eles saem para outras equipes. O Fortaleza têm feito alguns modelos de negócios parecidos com esses, gostaria de lembrar o caso do Bernardo Schappo, ou, então, o exemplo do Amorim", disse.