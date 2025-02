Fortaleza chega a acordo com Flamengo por Lorran, mas agentes vetam negociação

Atacante Lorran no jogo Flamengo x Nova Iguaçu, no Castelão, pelo Campeonato Carioca 2025 / Crédito: Paula Reis / Flamengo

Na última semana da janela de transferências, o Fortaleza encaminhou acordo com o Flamengo pela contratação por empréstimo de Lorran, mas os empresários do jovem atacante vetaram a saída para o Pici, o que inviabilizou a negociação. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO. Na última segunda-feira, 24, o Esportes O POVO tinha informado sobre o interesse do Tricolor no atleta de 18 anos. Os clubes tinham conversas em andamento, e o Rubro-Negro viu a cessão de Lorran ao Leão com bons olhos. O próprio jogador demonstrou interesse na transferência, mas os agentes dele preferiam acerto com o Bragantino e recusaram a oferta do Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O insucesso na operação frustrou os planos dos cearenses, que pretendiam contar com Lorran na sequência da temporada. Em viagem ao Rio de Janeiro nesta semana, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, chegou a ir ao CT do Flamengo para ajustar detalhes da negociação, que não teve desfecho positivo.

O jogador de 18 anos chegou a ter venda encaminhada para o CSKA, da Rússia, por 8 milhões de euros (R$ 47,7 milhões) neste mês, mas os europeus desistiram da negociação. Com contrato até o fim de 2029, o camisa 19 voltou para o elenco sub-20 do Rubro-Negro e deve ser emprestado para ganhar minutagem. A carreira de Lorran Desde o sub-17, Lorran já despontava como uma revelação rubro-negra. Em 2022, anotou 16 gols em 26 partidas na categoria. Foi promovido para o sub-20 no ano seguinte e marcou 12 tentos em 19 jogos, ganhando também as primeiras oportunidades na equipe principal: 4 duelos e um gol. O desempenho na base levou o camisa 19 à seleção brasileira: disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 em 2023 pela Amarelinha, conquistando o título do torneio continental.