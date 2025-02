Com João Ricardo, projeto Bem Tricolor realizará arrecadação de calçados em shopping

O Bem Tricolor tem uma parceria com o Fortaleza Esporte Clube, onde a associação pode usar a marca e as instalações da equipe em prol do programa de responsabilidade social da equipe

A associação sem fins lucrativos Bem Tricolor irá realizar uma arrecadação de calçados para o projeto "Calçando Vidas", cuja missão é distribuir sapatos a pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá às 11 horas desta sexta-feira, 28, no piso 01 do shopping Iguatemi Bosque.

O Bem Tricolor tem uma parceria com o Fortaleza Esporte Clube, onde a associação pode usar a marca e as instalações da equipe em prol do programa de responsabilidade social da equipe. No local do evento, estarão os mascotes do clube, Juba e Stella, o ex-jogador Clodoaldo e o goleiro João Ricardo.