"É normal que exista cobrança", reconhece Breno Lopes sobre momento do Fortaleza

As cobranças da torcida do Fortaleza em meio à sequência de três derrotas, com direito a vaias, são tratadas com naturalidade no Pici. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 27, o atacante Breno Lopes afirmou que a pressão das arquibancadas "faz parte do futebol", opinou sobre a série de tropeços do Tricolor e destacou a experiência da comissão técnica e do elenco para uma reação na temporada.

Nos três compromissos mais recentes, o Leão foi superado por Ceará, Altos-PI e Vitória — todos por 2 a 1. Diante do Rubro-Negro, no Castelão, o time de Juan Pablo Vojvoda deixou o campo sob vaias, e o período de pausa no calendário tem sido de cobrança dos torcedores nas redes sociais.