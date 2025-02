Paz reconhece "momento muito ruim" do Fortaleza: "Vaias e críticas são justas"

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, fez um posicionamento, na manhã desta quinta-feira, 20, em suas redes sociais, após a derrota do Leão diante do Vitória, pela Copa do Nordeste. O dirigente reconheceu o mal momento da equipe e assumiu a responsabilidade pela fase negativa.

“Momento muito ruim do nosso time. As vaias são justas e as críticas também. Todos nós aqui dentro temos culpa por esses maus resultados. Assumo aqui a responsabilidade! Vamos trabalhar pra reverter isso rapidamente e voltar a vencer”, escreveu o dirigente.