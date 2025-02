Após nova derrota, Vojvoda admite má fase do Fortaleza: "Somos todos responsáveis"

"No futebol, há sempre erros individuais, mas somos todos responsáveis. Os jogadores porque jogam e o treinador porque faz o planejamento do jogo. Cometemos erros e não jogamos bem. Eu sou o responsável pelo funcionamento do time. Os jogadores são responsáveis porque são eles que jogam. Não podemos esconder a realidade, são três jogos que perdemos. Não estamos acostumados a isso. Vamos trabalhar para sair dessa situação", disse o comandante argentino.

Com o resultado negativo diante do time baiano, o Leão do Pici amargou sua terceira derrota consecutiva na temporada. Os reveses em questão ocorreram diante de Ceará, Altos-PI e, por último, Vitória. O próximo compromisso da equipe será no dia 1º de março, pela semifinal do Campeonato Cearense, contra o vencedor do embate entre Ferroviário e Tirol.