Ferroviário vence Tirol e abre vantagem nas quartas de final do Campeonato Cearense

O Ferroviário saiu na frente na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Cearense de 2025. Na noite deste sábado, 15, o Tubarão da Barra venceu o Tirol por 2 a 1 no estádio Presidente Vargas, no primeiro confronto das quartas de final. Janeudo e Ciel marcaram os gols da equipe coral, enquanto Biel descontou para o adversário. A partida começou movimentada, com o Tirol criando a primeira grande chance logo aos três minutos. Sidney avançou pela direita e cruzou para Renan finalizar dentro da área, exigindo boa defesa de João Victor. A equipe seguiu controlando as ações ofensivas e explorando jogadas pelos lados do campo.

O Ferroviário, que encontrava dificuldades na troca de passes, aproveitou uma oportunidade aos 23 minutos para abrir o placar. Após um contra-ataque pela esquerda, Pablo Alves tocou para Janeudo, que finalizou no canto esquerdo. O goleiro Yago não conseguiu evitar o gol coral.

Atrás no placar, o Tirol passou a insistir em bolas longas, mas teve problemas para superar a defesa adversária. No segundo tempo, a equipe tentou pressionar e chegou perto do empate aos 11 minutos, em cobrança de falta de Pio defendida por João Victor. O Ferroviário respondeu aos 31 minutos, ampliando a vantagem. Em um erro na saída de bola do Tirol, Allanzinho recuperou a posse e serviu Ciel, que, tranquilo, finalizou para o gol. Três minutos depois, o Tirol diminuiu a diferença. No meio da área, Biel aproveitou cruzamento de Soares pela direita para balançar as redes do goleiro João Victor. Nos minutos finais, a equipe ainda tentou pressionar, enquanto o Ferroviário administrava a vantagem.