Em baixa, Fortaleza soma seis gols sofridos em três jogos seguidos

No recorte, o Leão do Pici sofreu seis gols, sendo dois em cada um dos duelos: Ceará, Altos e Vitória, respectivamente. Para além disso, o time mostrou pouca produção ofensiva e balançou as redes dos adversários apenas em três oportunidades.

Com mais um resultado negativo, o Fortaleza caiu para a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos somados. O próximo compromisso da equipe tricolor será no dia 1º de março, pela semifinal do Campeonato Cearense, contra o vencedor do embate entre Ferroviário e Tirol.