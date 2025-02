Vojvoda prega resiliência e elogia estreias de David Luiz, Ávila e Rossetto na temporada

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.01.2025: Vojvoda. Fortaleza x Moto Club, no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Na noite desta terça-feira, 11, o Fortaleza foi derrotado, por 2 a 1, enfrentando o Altos-PI em jogo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2025. Em coletiva de imprensa concedida após a partida no estádio Albertão, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, destacou que o escrete vermelho-azul-e-branco precisa confiar no próprio trabalho e analisou o desempenho dos estreantes. "Depois de uma derrota, começam as dúvidas, muitos comentários, nós temos que estar tranquilos e acreditar sempre no nosso trabalho [...] Sempre depois de perder não é bom e eu quero jogar o mais rapidamente para esquecer [...] Esse grupo tem resiliência", ressalta.

Com Vojvoda, o Fortaleza costuma passar por deslizes nos jogos iniciais das temporadas, mas o desempenho vai crescendo durante o ano. Sabendo do histórico, Vojvoda não pregou comodismo, mas apontou que o Leão tinha, em campo, jogadores com poucos minutos no ano, ainda em adaptação.