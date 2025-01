Fortaleza prevê orçamento recorde no Nordeste de R$ 387,3 milhões para 2025

Juba e Stella, mascotes do Fortaleza, no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na noite da última terça-feira, 14, os conselheiros do Fortaleza aprovaram o orçamento da associação para 2025 e também tiveram acesso aos números projetados para a SAF. As cifras são recorde no futebol nordestino, com R$ 387,3 milhões previstos em receitas, divididos entre Fortaleza Esporte Clube e Fortaleza EC SAF. Orçamento de 2025 do Fortaleza Fortaleza Esporte Clube (associação): R$ 12.681.990

Fortaleza EC SAF: R$ 374.705.925

Total: R$ 387.387.915 A SAF, responsável pelo futebol do Tricolor, movimenta a maior parte da arrecadação e também das despesas. O faturamento projetado é de R$ 374.705.925. A maior fonte de receitas é descrita como "receitas comerciais", que renderia R$ 111,3 milhões. O documento não detalha, mas este item deve incluir patrocínios, sócio-torcedor e bilheteria, por exemplo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Leão também prevê embolsar R$ 85 milhões em direitos de transmissão. A maior parte do valor deve ser oriundo dos novos contratos do Campeonato Brasileiro, negociados pela Liga Forte União (LFU). Já a arrecadação com futebol profissional — que deve incluir venda de atletas, por exemplo — é projetada em R$ 81,9 milhões.