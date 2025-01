Vojvoda elogia atuação do Fortaleza e fala sobre planos para atletas da base

O treinador argentino tem visto com bons olhos o início de temporada do Tricolor, mas ressalta momento de evolução

Jogando diante do Cariri, na noite dessa terça-feira, 27, o Fortaleza deu sequência ao bom início de temporada e garantiu uma goleada de 7 a 0 sobre o Negro-Anil . O placar, aliás, se tornou o maior da Era Vojvoda . Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico tricolor voltou a reconhecer o bom desempenho do time nos primeiros jogos oficias de 2025.

De acordo com o técnico, o agitado calendário de comeptições não permite o tempo necessário de adaptação dos atletas ao ritmo do elenco profissional.

Líder do Grupo B, com seis pontos, o Fortaleza volta a campo novamente nesta quinta-feira, 30, para encarar o Maracanã. As equipes duelam pela terceira rodada do Manjadinho, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas.