Fortaleza divulga check-in e venda de ingressos para jogo contra o Maracanã

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira, 28, a abertura de check-in e a data da venda de ingressos para a partida diante do Maracanã. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 20h30min, pela terceira rodada do Campeonato Cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Visitante: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

No duelo diante do Maracanã, o Leão do Pici vai em busca de se fixar ainda mais na liderança do Grupo B. Após dois jogos, o grupo comandado por Vojvoda soma seis pontos, com duas vitórias conquistadas diante do Horizonte e do Cariri.