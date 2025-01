Após dois gols, Kayzer enaltece elenco do Fortaleza em meio à maratona de jogos

Time tricolor já volta a campo nesta segunda-feira, 27, diante do Cariri, em partida do Campeonato Cearense 2025

Autor de dois gols na vitória do Fortaleza diante do Horizonte neste sábado, 25, o atacante Renato Kayzer avaliou a atuação do Leão do Pici em campo e enalteceu o elenco do time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

"Sentimento de dever cumprido. Nós viemos com uma equipe diferente da que jogou quinta-feira. Quem jogou deu conta do recado, da zaga até 'ali na frente'. Isso é bom e só fortalece o grupo para o resto da temporada", disse em entrevista à FCF.