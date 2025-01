Lucero exalta elenco antes de maratona de jogos do Fortaleza: "forte e amplo"

O camisa 9 do Tricolor foi um dos destaque da vitória leonina por 2 a 0, frente ao Moto Club-MA, nesta quinta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas

O Fortaleza estreou na Copa do Nordeste com vitória diante do Moto Club-MA, nesta quinta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas (PV). Um dos protagonistas do triunfo foi Juan Martin Lucero, que voltou a balançar as redes depois de 17 jogos em jejum.

Ao final do duelo, o camisa 9 leonino, que anotou o primeiro tento da vitória tricolor por 2 a 0, falou sobre o jogo, seu momento e exaltou o grupo de jogadores. "Muito feliz de voltar a jogar neste ano, com nossa torcida. Foi triunfo importante para começar bem o ano e a Copa do Nordeste.