David Luiz é apresentado à torcida do Fortaleza durante intervalo de jogo contra Moto Club

Contratação mais badalada do Fortaleza para a temporada de 2025, o zagueiro David Luiz foi apresentado de forma oficial ao torcedor do Tricolor do Pici, no intervalo do duelo do Leão contra o Moto Club-MA, nesta quinta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

O novo camisa 23 da equipe, fez um volta olímpica praça esportiva do Benfica e recebeu carinho dos torcedores que se faziam presentes. Mesmo regularizado, o jogador ainda não fez sua estreia, pois ainda busca seu ritmo de jogo.