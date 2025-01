Joia do Fortaleza, Kervin Andrade se apresenta à seleção venezuelana para o Sul-Americano Sub-20

O campeonato será disputado entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. A "Vinotinto", como é conhecida a seleção venezuelana, está no grupo A da competição e vai estrear na quinta-feira, 23, contra o Chile, às 20h30min, no Estádio Metropolitano de Fútbol Lara.

O meia-atacante do Fortaleza, Kervin Andrade, 19, se apresentou nesta quarta-feira, 8, na seleção venezuelana para defender o país no Sul-Americano Sub-20. A Venezuela sediará a competição em 2025.

Kervin se destaca no Fortaleza e vai representar a Venezuela

Após se destacar na Copinha de 2024, o jovem meia foi chamado para fazer parte equipe principal do Fortaleza e logo ganhou espaço no coração do torcedor tricolor.

Com atuações importantes, Tuti, como é chamado por amigos e familiares, disputou 35 jogos e contribuiu com sete gols e cinco assistências na temporada de 2024. Entre as partidas de destaque, Kervin marcou o gol de empate diante do Boca Juniors, em plena Argentina, na fase de grupos da Sul-Americana.

O meia-atacante chegou a receber sondagens de clubes europeus da Bélgica, Rússia, Holanda e Alemanha. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza não tem interesse de negociar o atleta venezuelano por menos de R$ 31 milhões.