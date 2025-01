Vojvoda analisa pré-temporada do Fortaleza nos EUA e projeta competições de 2025

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida / Crédito: Viktor Araújo/Fortaleza EC

Após seis dias de treinos e dois amistosos pela Orlando Cup, o Fortaleza encerrou, neste domingo, 19, a primeira pré-temporada internacional da sua história, realizada em Port Saint Lucie, na Flórida. O técnico Juan Pablo Vojvoda fez um balanço do período de atividades do Tricolor nos Estados Unidos e projetou a disputa das cinco competições de 2025. O Leão desembarcou na América do Norte do último dia 11, quando deu início aos trabalhos. A agenda incluiu treinos em dois períodos e o elenco ganhou apenas um dia de folga. Além de um jogo-treino diante do Miami FC, na quarta-feira, 15, o Fortaleza fez dois jogos pela Orlando Cup: perdeu para o Miami United por 2 a 1 e venceu o Chicago Fire por 1 a 0 — os duelos foram no próprio resort em que o time ficou hospedado.

Tivemos uma pré-temporada, pela primeira vez, fora do Brasil, nos Estados Unidos. O objetivo era preparar bem o dia a dia, ter duas jornadas de treinamento, o que foi permitido pela estrutura, pelo clima, pelas condições que a organização nos proporcionou. Estamos muito felizes, é uma preparação de alto nível para o que vem daqui para frente", destacou Vojvoda

Além das competições regionais, o calendário do Leão no ano ainda incluiu outras três competições: Libertadores, Copa do Brasil e Série A. "Começamos com o Nordestão, que é importante, é uma competição que nós gostamos, conseguimos títulos, com muitos times nordestinos que estão em boa condição nesse momento. Tem o Cearense, com o que significa o Estadual para nós e para os nossos torcedores, e depois a Copa Libertadores. Nós lutamos e brigamos muito para entrar diretamente na fase de grupos, é a segunda ou terceira vez, desde 2021, que vamos disputar a Copa Libertadores e, para mim, é um orgulho representar o Fortaleza nessa competição", destacou Vojvoda. Técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza Esporte Clube Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC