Fortaleza vence por 13 a 0 jogo-treino diante do Miami FC nos EUA

O Leão do Pici continua sua preparação nos Estados Unidos e tem confronto marcado contra o Miami United no próximo sábado, dia 18, às 16 horas (horário de Brasília)

Os gols do Tricolor foram marcados por Calebe (três vezes), Lucero (duas vezes), Mancuso (duas vezes), Dylan Borrero, Breno Lopes, Lucca Prior, Moisés, Marinho e Rodrigo Mancha.

O Fortaleza não encontrou dificuldades para vencer o jogo-treino contra o Miami FC e goleou a equipe americana por 13 a 0, nesta quarta-feira, 15, no Resort Sandpiper Bay, na Flórida, Estados Unidos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda utilizou duas formações diferentes, uma em cada tempo. Na primeira etapa, o time foi escalado com: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. Essa escalação venceu por 6 a 0.

Além dos titulares em cada tempo, outros atletas também participaram da atividade, atuando em momentos distintos: Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Dylan Borrero, Lucca Prior e Kauê Canela. O volante Matheus Rossetto foi poupado e não participou do treino.

O Tricolor do Pici segue em preparação nos Estados Unidos. No próximo sábado, dia 18, às 16 horas (horário de Brasília), enfrenta o Miami United. No domingo, dia 19, às 14 horas, encerra sua pré-temporada em um confronto contra o Chicago Fire.