Fortaleza perde para Miami United por 2 a 1 em amistoso pela Orlando Cup

Lateral-esquerdo Felipe Jonatan no amistoso Miami United x Fortaleza pela Orlando Cup / Crédito: Viktor Araújo / Fortaleza EC

Em partida amistosa de pré-temporada, realizada neste sábado, 18, na Flórida, Estados Unidos, o Fortaleza foi superado pelo Miami United pelo placar de 2 a 1. Diego Morales anotou os dois gols dos americanos, enquanto Breno Lopes descontou. O Tricolor do Pici encerra sua passagem pelos Estados Unidos neste domingo, 19, em duelo contra o Chicago Fire, equipe da Major League Soccer (MLS), às 14 horas, novamente no Resort Sandpiper Bay, local onde está hospedado.

Após isso, o clube retorna ao Brasil para dar continuidade à temporada. Na quinta-feira, 23, às 19 horas, o Leão estreia oficialmente no ano enfrentando o Moto Club-MA pela primeira rodada da Copa do Nordeste, em jogo no Estádio Presidente Vargas. Pelo Campeonato Cearense, o time entra em campo no sábado, 25, às 16h30min, contra o Horizonte, no Domingão. Fortaleza 1x2 Miami United - O jogo Apesar das incertezas iniciais que marcaram a pré-temporada do Tricolor do Pici nos Estados Unidos, o time manteve sua rotina com foco nos dois compromissos diante do Miami United e do Chicago Fire. Enquanto para o adversário americano o confronto era tratado como "um jogo contra uma das melhores equipes do mundo" — conforme divulgado nas redes sociais do Miami United —, o Leão utilizou a partida como um legítimo jogo-treino.

O técnico Juan Pablo Vojvoda escalou uma equipe mista, mesclando jogadores experientes com novidades. A principal estreia foi a do goleiro Brenno, recém-contratado. O restante do time titular contou com Tinga, Brítez, Titi, Felipe Jonatan, Pedro Augusto, Martínez, Calebe, Yago Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer. Mesmo com um elenco que já vinha entrosado desde o ano anterior, foi o Miami United que dominou as primeiras ações. Aos 10 minutos, após falha de Tinga na pequena área, Diego Morales driblou a defesa tricolor e finalizou no canto, sem chances para Brenno. O Fortaleza buscava explorar uma de suas características mais fortes: as jogadas pelas laterais. Apesar das ausências de Moisés e Marinho, peças fundamentais nesse tipo de construção, Breno Lopes assumiu a responsabilidade e tentou articular as jogadas, mas a equipe permaneceu apática no primeiro tempo, que teve poucas emoções.

Na etapa final, o cenário mudou. Embora a partida não fosse oficial, o Tricolor do Pici queria evitar uma estreia com impressão negativa. Por outro lado, o Miami United via a oportunidade de fazer história ao vencer um clube brasileiro. O segundo gol saiu em mais um momento de desatenção da defesa do Fortaleza. Morales aproveitou uma falha na linha defensiva cearense e marcou um belo gol por cobertura. O Leão do Pici tentou reagir com Breno Lopes. Após receber um excelente lançamento de Brítez, partindo do campo de defesa, o camisa 26 encobriu o goleiro adversário e diminuiu o prejuízo, porém, não foi suficiente.