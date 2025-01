Brenno revela conversa com Boeck e vê "oportunidade de marcar histórica" no Fortaleza

Novo goleiro tricolor relembra contato com o ex-arqueiro e atual dirigente do clube, elogia ascensão do Leão e mira conquistas importantes no Pici

Cria das categorias de base do Grêmio, o goleiro Brenno quer aproveitar a oportunidade com a camisa do Fortaleza para fazer história. Contratado para disputar posição com João Ricardo, o paulista de 25 anos revelou que conversou com o ex-arqueiro e atual dirigente Marcelo Boeck para acertar com o clube e almeja "colocar o nome" na história tricolor.

A última equipe que Brenno defendeu foi o Bari, da Itália, até a metade do ano passado. De volta ao Grêmio após o empréstimo, não teve oportunidade no elenco comandado por Renato Gaúcho e ficou sem atuar o restante da temporada. O novo goleiro do Leão disse que o papo com o assessor executivo de futebol do clube foi importante para o desfecho positivo.